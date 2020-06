Hasta que no se aplane curva de contagios habrá temor a jugar: Aguilera

Ciudad de México. Con miras a la preparación del torneo Apertura 2020, el zaguero del América Emanuel Aguilera confesó que hasta que no se aplane en México la curva de contagios por el Covid-19 siempre habrá temor de salir a jugar. El argentino aceptó que en la Liga Mx existe un exceso de jugadores foráneos, por lo que se mostró en favor de que cambien las reglas para que los tricolores puedan sobresalir.

Por la situación que está viviendo el país, en cuanto a la cantidad de casos de Covid-19, siempre va a haber temor si no se aplana la curva. Pero confío en que tomarán las precauciones para el bienestar de todos , dijo en videconferencia.

Indicó que incluso podría ser conveniente disputar el certamen en una sola sede, tal como lo hará la MLS de Estados Unidos o la NBA, ya que ayudaría a reactivar la economía del balompié y de otras industrias.

Creo que sí pueden existir posibilidades (de concentrarnos en una ciudad), no lo vería nada mal sabiendo las situaciones que están viviendo los clubes, no sólo por el tema económico, sino de todas las demás empresas, si puede ser una situación para reactivar la economía no lo vería nada mal , apuntó.

Después de tres meses de pausa en el futbol profesional por la pandemia del coronavirus, Aguilera aseveró que son grandes las ansias de los jugadores por retornar a las canchas, por lo que mostrarán gran ánimo. El jugador va a volver más fuerte. Esas ganas estarán todo el tiempo, de querer volver a patear un balón y competir. Creo que los equipos llegarán más motivados .

Reconoció que para el regreso al terreno de juego será complicado no encontrarse con el aliento de los aficionados ni sentir la emoción de ver un estadio lleno , debido que hasta ahora sólo se ha considerado la reanudación del futbol con partidos a puerta cerrada, pero no estamos pasando por una situación fácil y lo más importante es la salud .

Al ser cuestionado sobre la reducción de extranjeros que tendrán que hacer los clubes en el Apertura 2020 a causa de que el reglamento ahora sólo permitirá el registro de 11 elementos foráneos y nueve en cancha, Aguilera indicó que es una medida adecuada e impulsará a los futbolistas tricolores.

Si yo estuviera en Argentina y existiera ese cupo amplio de extranjeros no me gustaría, pero hoy siendo foráneo me parece bien que tomen medidas, porque sería bueno para todos los jugadores mexicanos , señaló.

Debido al nuevo reglamento, que fue propuesto por el técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, el América deberá sacrificar a uno de sus elementos foráneos para registrar sólo a 11 jugadores no formados en México.

Pese a que Aguilera ha sido titular en el esquema de juego del técnico Miguel Herrera, hasta ahora no ha podido hablar con la directiva respecto de la renovación de su contrato, el cual vencerá el 31 de diciembre de 2020.

Por la pandemia no se ha podido hablar, esperemos que se normalice esta situación y nos sentemos a platicar de una renovación.

Aunque todavía no existe una fecha exacta para el inicio del siguiente campeonato, las Águilas ya preparan la logística de la pretemporada por lo que los jugadores se presentaron a las instalaciones de Coapa para someterse a exámenes de coronavirus. Las pruebas se realizaron bajo estrictas medidas sanitarias, con cubrebocas y lentes de protección.