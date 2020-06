Crisis económica por el Covid-19 alcanza a equipos de la liga femenil

Afirmó que le sorprendió mucho que el conjunto potosino “haya tomado esta determinación, pues no es lo mismo bajarle el sueldo a una jugadora que gana en promedio cinco mil pesos, que a un futbolista que cobra entre 100 mil y hasta dos millones de pesos al mes.

La jugadora de 29 años comentó que en su caso, le ofrecieron continuar en el plantel con un recorte salarial, pero no llegamos a un acuerdo y preferí buscar una oportunidad en otro club. Aunque tengo que decir que estoy muy agradecida con el equipo, pues fueron muy respetuosos con mi decisión, las pláticas que tuvimos fueron muy cordiales y se quedaron las puertas abiertas .

Entiendo que actualmente existe una crisis económica, pero lo que no comprendo es por qué su primera opción fue recortar a la plantilla femenil. Sé que no generamos los mejores ingresos, pero tampoco creo que seamos un factor que pueda dejar a un equipo en quiebra , señaló la delantera en entrevista con La Jornada.

La atacante, quien además trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública, agregó que es lamentable que pasen este tipo de situaciones. Como mujeres, muchas veces tenemos que aceptar cosas así con tal de cumplir nuestros sueños, y no podemos protestar porque luego es contraproducente y hasta te bloquean para abrirte paso en otro club. Tampoco podemos demandar, porque el sueldo que recibimos no nos alcanza ni para contratar a un abogado, esas son las desventajas del futbol femenil mexicano .

Pese a todo, Tamara, quien también formó parte del conjunto femenil del Querétaro, es optimista y confía en que pronto podrá conseguir un lugar en otro equipo.

“En una crisis siempre surgen oportunidades. Tras anunciar mi salida del Atlético de San Luis tuve invitaciones por parte de otros clubes, pero apenas estamos en pláticas.

Por el momento voy continuar en la Secretaría de Seguridad Pública, que es donde sí tengo una certeza laboral, lo cual no sucede en el futbol, pues son contados los equipos que dan contratos de dos años o más, y si queremos jugar, tenemos que aceptar las condiciones, a veces no tenemos otra opción, no hay quién proteja nuestros derechos como futbolistas, por eso le doy prioridad a mi trabajo , mencionó.

Las afectaciones por el brote de coronavirus también han alcanzado a equipos poderosos del balompié nacional, como Tigres de la UANL, cuya directiva anunció también la baja de nueve jugadoras como parte de la reestructuración en el plantel femenil.

Carolina Jaramillo, Vanessa Flores, Brenda Viramontes, Vanessa González, Paulina Solís, Sonia Vázquez, Jazmín Enrique, Britany Cárdenas y Perla Navarrete son las jugadoras que terminaron su relación laboral con el conjunto felino.

A su vez, la defensa Silvia López y la mediocampista Montserrat Peña, del Toluca, no continuarán en el conjunto escarlata. Mientras Alicia Cervantes se convirtió en la primera baja de Rayadas de Monterrey rumbo al torneo Apertura 2020.