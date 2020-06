La Bundesliga no sancionará a jugadores por exigir justicia para Floyd

Pese a todo, la DFB no ha anulado la tarjeta amarilla mostrada a Sancho. Según explicó el organismo, la amonestación al delantero inglés del Borussia Dortmund obedeció al acto de sacarse la casaca, no al mensaje de Justicia para George Floyd que había estampado en una camiseta que llevaba debajo del uniforme.

Düsseldorf. Luego de los nuevos pronunciamientos contra el racismo efectuados por distintos jugadores, la Federación Alemana de Futbol (DFB) enfatizó que no sancionará a quienes protesten contra la muerte del afroestadunidense George Floyd.

Algunos jugadores se manifestaron poniendo una rodilla en el césped, como lo hizo Thuram, escribiendo mensajes en un cinti-llo, como McKennie, o en la botas, como el volante del Leipzig Tyler Adams. Otros más expresaron su sentir en las redes sociales. Tal fue el caso de Zack Steffen, el arquero de la selección estadunidense que milita en el Fortuna Düsseldorf.

En tanto, en duelo aplazado de la jornada 24 de la Bundesliga, el Eintracht Fráncfort (11 en la tabla general) se impuso 3-0 en su visita al Werder Bremen (18).

En la NFL, en el contexto de la lucha por combatir el racismo tras el caso Floyd, el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, Dak Prescott, se dijo dispuesto a donar un millón de dólares para capacitación policial. Planeo tomar medidas y prometer un millón de dólares para mejorar nuestra capacitación policial y abordar el racismo sistemático a través de la defensa y la educación , mencionó el pasador.

A su vez, el mariscal de campo de los Santos de Nueva Orleans, Drew Brees, dijo que no apoyaría que jugadores volvieran a protestar hincando una rodilla durante el himno de Estados Unidos, porque sería faltar el respeto a la bandera , declaraciones que fueron criticadas por el basquetbolista LeBron James.

Nunca estaré de acuerdo con alguien que no respete la bandera de Estados Unidos. Cuando la miro, veo a mis dos abuelos, que lucharon por este país durante la Segunda Guerra Mundial, uno en el Ejército y otro en el cuerpo de marines , mencionó Brees.

“¿Todavía no entiendes por qué Kap (Colin Kaepernick, ex mariscal de campo de los 49ers de San Francisco) hincó una rodilla? No tiene nada que ver con la falta de respeto a nuestros soldados (hombres y mujeres) que mantienen nuestra tierra libre”, contestó James.