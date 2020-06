Dueños de equipos de la NBA aprueban reanudar temporada en Orlando

Nueva York. Los propietarios de los equipos de la NBA aprobaron este jueves el plan de la liga para reanudar la temporada 2019/20 en el complejo deportivo de Disney World en Orlando (Florida), informaron medios estadunidenses.

"La Junta de Gobernadores de la NBA ha votado para aprobar el formato de 22 equipos de la liga para reiniciar la temporada 2019-2020 en Orlando", dijo el periodista Adrian Wojnarowski de ESPN, cadena que retransmite la NBA.

El plan, que fue aprobado con 29 votos a favor, contempla que las 22 franquicias se concentren en Disney World a finales de julio para competir por el título, dijo Wojnarowski en un reporte que coincide con el del medio digital The Athletic.

The NBA Board of Governors today approved a competitive format to restart the 2019-20 season with 22 teams returning to play and a tentative start date of Friday, July 31.



