Entre las protestas y el toque de queda me siento en una guerra: Suárez

El apodado Emperador, ex capitán del Tri, aplaude las muestras de apoyo de diversos deportistas a la lucha contra el racismo, surgidas a raíz del caso Floyd, no obstante, indica: “En muchos países existe, lo sentí cuando fui futbolista y también después… En México se discrimina por el color de piel o si eres indígena. Una vez no nos dejaron entrar a mi esposa y a mí a un restaurante en Acapulco.

El deporte, desde luego, resultó afectado por la pandemia. “En la MLS (Major League Soccer) hay despidos, varios futbolistas se quedaron sin trabajo y es entendible que el sindicato se defienda con sus abogados. Los clubes, a su vez, han perdido mucho dinero, pero el jugador debe cuidar su contrato; no puedes generalizar y aplicar medidas al parejo, pues unos ganan mucho y a otros apenas les alcanza. Es cosa de llegar al punto medio.

“Cualquier acuerdo se pone por escrito, no pasa como en México, que les dicen ‘te voy a diferir el sueldo y luego te repongo’, pero resulta que dieron por terminado el torneo Clausura 2020, y a varios jugadores se les acabó su contrato y a ver ahora cómo les cobras; los dueños prefieren hacerse güey y es cuando empieza a sufrir el futbolista. Sin firma todo queda volando”, enfatiza.

Consideró que hoy en día no es tan fácil arribar a la MLS. Muchos creen que cuando se decidan, la liga estadunidense los va a recibir con los brazos abiertos y no es así, porque no todos son conocidos o tienen nivel de excelencia, y acá jamás pierden de vista la mercadotecnia, la capacidad de un jugador para vender playeras y atraer público , explicó.