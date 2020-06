Deportistas europeos se solidarizan con Black Lives Matter

Liverpool. La imagen de Colin Kaepernick parecía inofensiva. Un jugador de la NFL con una rodilla en el césped y la cabeza, con un peinado afro significativo, inclinada. El acto ocurría mientras se escuchaba el himno de Estados Unidos. Aquello se convirtió en un estandarte de protesta contra la brutalidad policiaca que sufren las minorías raciales en ese país y como parte del movimiento de defensa de los derechos civiles de los afroestadunidenses Black Lives Matter.

Como un eco de aquella protesta poderosa, los jugadores del Liverpool se arrodillaron el lunes en el círculo central del estadio Anfield, en un gesto de solidaridad tras la muerte del afroestadunidense George Floyd a manos de un policía de raza blanca.

La imagen de los 29 futbolistas del equipo que lidera la Liga Premier inglesa y vigente campeón de Europa fue captada durante un entrenamiento.

Fue difundida en sus redes sociales y por el propio club con las frases La unión hace la fuerza y Black Lives Matter como pies de foto.

También el delantero inglés del Manchester United Marcus Rashford, de raza negra, escribió un mensaje en Twitter en el que expresó que la gente sufre y espera respuestas .

El francés Paul Pogba, también del United, publicó en su cuenta de Instagram una foto con el puño levantado y los ojos mirando al cielo, indicando que sintió gran enfado, pena, odio, indignación, dolor y tristeza al ver el drama de Floyd en Minneapolis.

El hombre, de 46 años, falleció cuando un policía apretó su cuello con la rodilla durante varios minutos, incluso después que él ya no se movía y clamaba por respirar. Esto desató una oleada de protestas en Estados Unidos y ha retumbado en el mundo del futbol.

Posibles castigos

Cuatro jugadores protestaron el fin de semana en la Bundesliga, el primer torneo de importancia en reanudar actividades durante la pandemia de coronavirus, donde la Comisión de Disciplina de la Federación Alemana de Futbol (DFB) determinará si merecen una sanción.

El reglamento de la International Football Association Board aprobado por la DFB para la temporada 2019-2020 indica que el equipamiento (de los jugadores) no debe tener ningún lema, mensaje o imagen de carácter político, religioso o personal , recordó la DFB en un comunicado.

La entidad estudiará en los próximos días la situación de Weston McKennie (Schalke 04), Jadon Sancho y Achraf Hakimi (Borussia Dortmund). Mientras el atacante francés Marcus Thuram, del Borussia Mönchengladbach, quien llevó una rodilla al césped, reproduciendo el gesto de Kaepernick, no está incluido en la lista de posibles expedientes.

Una contradicción, pues antes el presidente de dicha federación, Fritz Keller, expresó un enorme respeto a las muestras de solidaridad de los jugadores.

Estoy orgulloso de ellos , dijo Keller. Desde el punto de vista moral, entiendo por completo sus acciones durante el fin de semana .

En tanto, la FIFA hizo un llamado a la Bundesliga para que aplique el sentido común al considerar sanciones. El reconocimiento del sentido de percepción en torno a la muerte de Floyd viene en un inusual comunicado de la FIFA en el que pide a las distintas ligas del mundo que muestren flexibilidad al momento de ejercer las reglas.

Mercedes condena racismo

Las protestas en apoyo se expanden en todos los deportes. En la Fórmula 1, tras la molestia de Lewis Hamilton con la organización por no pronunciarse en contra del racismo, la escudería Mercedes respaldó las declaraciones del hexacampeón y condenó todas las expresiones raciales en el mundo.

Estamos profundamente tristes por los recientes acontecimientos y esperamos una pronta disminución , dijo Mercedes, haciendo énfasis al tema del racismo, brutalidad policial y abusos de autoridad.

Ante las palabras de Hamilton sobre que la Fórmula 1 es un deporte de blancos , la escudería alemana resaltó la diversidad de todos sus colaboradores a pesar de las diferencias sexuales, étnicas, filosóficas y raciales que existen en su organización.

Este lunes por la mañana, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Lando Norris y George Russell se sumaron a los reclamos de Hamilton y llamaron a sus seguidores a unirse ante esta causa.

En medio de todas las muestras de solidaridad, el millonario ex boxeador Floyd Mayweather ofreció a la familia de la víctima pagar el funeral. No sólo en donde elijan, sino además realizar cuatro servicios para despedir a George en Houston, Minnesota y Charlotte, todos solventados por el ex campeón.