Gobernador de Sinaloa confirma la llegada del Morelia a Mazatlán

El gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, aseguró que Mazatlán se convertirá en sede de un equipo de la Liga Mx, luego de negociar con Grupo Salinas la transferencia de la franquicia de Morelia, por lo que sólo espera que a más tardar en 15 días la Federación Mexicana de Futbol (FMF) apruebe la mudanza.

Es real, es una negociación que traemos de varios meses, es complicado porque llegar a la Primera División es hablar de grandes ligas. Se llamará Mazatlán FC, no Delfines, eso ya está decidido , dijo Ordaz al portal Línea Directa.

Destacó que aún no se ha hecho un anuncio oficial debido a que falta que la asamblea ordinaria de los dueños de la Liga Mx y la Federación Mexicana de Futbol aprueben el cambio de sede de la franquicia de Morelia a Mazatlán.

En dos semanas vamos a saber, pero no está confirmado todavía. Las cosas son hasta que son, hasta que las canten y eso tendrá que hacerse entre el dueño del equipo y la FMF; Monarcas tiene interés de salir.

Los propietarios del Morelia y el gobierno de Sinaloa necesitan el 80 por ciento de los votos en favor durante la asamblea de dueños para poder realizar el cambio. Una vez aprobado, la directiva deberá de pagar alrededor de un millón y medio de pesos en trámites con la FMF, aparte que el estadio deberá ser certificado por las autoridades del torneo mexicano.

Ordaz Coppel negó que el gobierno de Sinaloa será el propietario del plantel, como han señalado diversos medios, al afirmar que Tv Azteca se mantendrá con el control administrativo del equipo.