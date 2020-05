Jonathan Orozco acepta es uno de los positivos por Covid-19 en Santos

Viernes 22 de mayo de 2020. Saltillo. El arquero Jonathan Orozco confirmó ser uno de los 12 casos positivos de Covid-19 que se han registrado en el club de Santos Laguna, luego de que el gobierno de Coahuila reveló las edades de los infectados.

Sin dar conocer la identidad de los jugadores, las autoridades informaron las edades de los primeros ocho casos que resultaron positivo, van de los 21 hasta los 34 años y todos son hombres. Más tarde, la Liga Mx señaló que se detectaron otros cuatro infectados en el plantel de Guerreros, mientras en Atlas se realizaron 46 pruebas de las cuales 23 resultaron negativas.

Al ser Jonathan Orozco el único integrante con 34 años de edad, medios señalaron que sería uno de los contagiados. Horas más tarde, el propio jugador confirmó que dio positivo a coronavirus y ofreció una disculpa pública por no haber tomado las medidas de precaución necesarias.

“Di positivo, pero estoy bien, así como mi familia. Ninguno de los compañeros que están contagiados estuvo en mi casa (en días recientes). Quiero aclarar que es mentira que hice una fiesta, aunque sí tuve una reunión en la que invité a dos personas.

No he salido de mi hogar y no sé como llegó el virus, a lo mejor sí fue por una persona que vino, pero no le echó la culpa a nadie, soy responsable de haber hecho una reunión. Les pido que se cuiden, me siento apenado y ojalá sirva de ejemplo para entender en cabeza ajena , dijo en un video.

Orozco se vio involucrado en un escándalo luego de que realizó una reunión para celebrar su cumpleaños (12 de mayo), en la que invitó a familiares y amigos, sin respetar las medidas de confinamiento que ha solicitado el gobierno federal para evitar la propagación del virus.

En una primera lista que reveló el gobierno de Coahuila también se encuentran dos jugadores de 25 años, otro par de 24, así como otros tres de 23, 22 y 21 años.