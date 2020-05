Salud de los futbolistas debe ser prioridad en el Clausura 2020

Jueves 21 de mayo de 2020. La decisión que tome la Liga Mx sobre el futuro del torneo Clausura 2020 debe ser con mucho cuidado y pensando en la salud de los jugadores y de sus familiares , dijo Ismael Valadez, asesor deportivo de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF).

En tanto, Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, dio a conocer un plan gradual hacia la nueva normalidad , el cual contempla que los actos deportivos masivos, como partidos de futbol, se reanuden cuando el semáforo epidemiológico esté en color naranja, que se espera sea a finales de julio. Los duelos deberán disputarse sin público y con pruebas previas de Covid-19 a los jugadores.

Los dueños de la Liga Mx analizarán en esta semana los posibles escenarios sobre el Clausura 2020, que podría ser cancelarlo. Una de las complicaciones para reactivar la competencia es que no todos los equipos pueden comenzar una pretemporada al parejo, como América, Pumas y Cruz Azul, que se ubican en la capital, la cual es epicentro de la infección en el país.

Hasta ahora no ha habido una apertura por parte de la Liga y la Federación Mexicana de Futbol para que escuchen los puntos de vista de los jugadores, quizá para que no se haga tan público el tema, aunque el futbolista es el que arriesga la salud; ellos quieren jugar, pero piden garantías en los protocolos , dijo Valadez.

Reveló que varios elementos de laLiga Mx le expresaron su inquietud por posibles contagios en caso de que se reanude el torneo, ya que también se expondría a los familiares de los integrantes de cada plantel.

No se puede jugar con la salud del futbolista, además, existe mucha gente que está alrededor de ellos. Si bien todos quieren regresar a las canchas, algunos me comentan que pueden tomar las medidas que les pide el club, pero no pueden estar seguros de que el compañero o gente cercana lo haya hecho, y de existir un contagio podría suceder algo grave; se debe de tener cuidado con lo que se vaya a aprobar .