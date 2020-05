"El daño está hecho, lo mejor es finalizar el campeonato": Maurer

El ex dueño del club Puebla abundó: Esto no es juego, es algo grave. Todo depende en primer lugar de cómo esté la pandemia. Es una situación totalmente fuera de lo normal. Si baja el número de contagios y el gobierno considera que puede avanzarse hacia la normalidad, entonces ya entran a evaluación otros factores .

Miércoles 20 de mayo de 2020. Mientras las posturas de los dueños de equipos de la Liga Mx están divididas entre los que quieren finalizar ya sin campeón el torneo Clausura 2020 –como Grupo Pachuca y Orlegi–, y los que desean que se reanude –como Tigres y Chivas–, el ex federativo Emilio Maurer opinó que el daño está hecho: Si deciden agotar las siete fechas que le faltan al presente torneo, afectará el siguiente. Para mí lo mejor sería cortar éste y empezar en tiempo y forma el Apertura 2020 cuando ya sea posible. Es decir, no se puede salir ileso, cualquiera de las dos alternativas dejará estragos .

Esa condicionante priva en casi todos los equipos, por ello, el mediocampista Jesús Molina reconoció el martes en Verde Valle que quieren volver a las canchas lo más pronto posible, aunque aceptó que la prioridad es la salud de todos.

Respecto del tema salarial, el directivo Ricardo Peláez admitió que cada club se ha manejado de manera independiente. La Liga no nos ha dado una referencia, cada equipo ha actuado de diferente forma, pudiera llegar el momento, si así lo considera la Federación (FMF), de tomar una postura uniforme, pero no se ha llegado a eso .

Más pruebas en Chivas

Peláez, quien también se sometió a las pruebas médicas contra el Covid-19, explicó que es la lógica de la cadena económica, pues dependen de ingresos por publicidad, televisión y todo el aspecto de mercadotecnia. Si se normaliza no creo que haya problema (en reintegrar salarios) .

Para Maurer la afectación económica tunde tanto a jugadores como a dueños. “Yo no puedo opinar a la ligera, ellos deben analizar, ver cómo salen lo menos perjudicados. Pero no depende de nadie en particular, sino de la situación y no hay mucho que hacer al respecto.