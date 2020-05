Rueda otra vez el balón en tiempos del coronavirus

Los jugadores se sentían extraños en medio de esas condiciones, como más tarde lo admitieron. Y las reacciones en redes sociales dejaban constancia con ese humor corrosivo de la época. El portero del Schalke 04 recogía la pelota y la besaba como dejando claro que la extrañaba; en Twitter ya comentaban que debía tocar el balón, pero no besarlo, por higiene.

No así el defensa belga del Hertha Berlín, Dedryck Boyata, quien incluso besó en la mejilla a su compañero Marko Grujic para festejar el primer gol del partido. La Liga Alemana de Futbol tuvo que aclarar que no habrá sanción para el jugador, pues las formas como se celebran los goles no forman parte de protocolo médico-organizativo diseñado para permitir la reanudación del campeonato alemán.

Para las celebraciones, solo se han dado consejos y por ello no puede haber sanciones , precisó un portavoz de la DFL al término de los cinco primeros partidos de la jornada 26 del campeonato.

Todo era un signo de nuevos tiempos. Los jugadores del Schalke, por ejemplo, entraron en el Signal Iduna Park con mascarillas, mientras en el Muro Amarillo, la famosa tribuna del antiguo Westfalenstadion, nadie emitía ni un suspiro solidario en esas gradas fantasmales. Las bancas de suplentes, incluso, lucían ajenas con los jugadores ocupando un asiento para dejar los dos siguientes de distancia con el compañero más próximo.

Tampoco hubo ceremonia de inicio ni entradas colectivas ni saludos entre contrincantes. La pretendida asepsia hizo de este deporte un espectáculo de seres solitarios. Aunque durante los partido no pudo guardarse esa protección, pues en cada disputa del balón, en cada córner, los futbolistas se aproximaron demasiado, como exige este deporte.

En Leipzig, que recibió al Friburgo y empató 1-1 final, algunos jugadores incluso mantuvieron las mascarillas durante el calentamiento.

Afuera de los estadios había presencia policiaca para impedir posibles reuniones de aficionados ávidos de volver a ver a sus equipos.

El técnico del equipo de Dortmund, Lucien Favre, admitió tras la goleada al Schalke que fue ”muy raro” jugar con tanto silencio.

Echamos mucho de menos a nuestro público , reconoció; “no había ningún ruido. Tiras a portería, hacer un pase, marcas, y no pasa nada. Es muy, muy raro".

Mientras que el técnico del Fortuna Düsseldorf, Uwe Rösler, expresaba sus impresiones.

El día fue un poco raro. Soy alguien emotivo, me gusta abrazar a un jugador. Es algo que no podía hacer para nada hoy , explicó Rösler tras el empate 0-0 de su equipo ante el colista Paderborn.

