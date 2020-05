COI destina 800 mdd para enfrentar efectos del coronavirus

Lausana. El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió destinar 800 millones de dólares (740 millones de euros) para hacer frente a las consecuencias de la crisis generada en el deporte por el nuevo coronavirus, anunció su presidente Thomas Bach, este jueves en una conferencia de prensa.

Bach, que habló en una videoconferencia al término de una reunión del Comité Ejecutivo del COI, precisó que 650 millones de dólares se destinarán a los efectos del aplazamiento a 2021 de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, mientras que 150 millones de dólares irán al movimiento olímpico, especialmente a las federaciones internacionales por los grandes perjuicios generados por el parón forzado por la pandemia de Covid-19.

El nuevo coronavirus ha provocado "severas consecuencias económicas para los Juegos Olímpicos, el movimiento olímpico en su conjunto y el COI", declaró Bach.

IOC approves a financial envelope of up to USD 800 million to address the COVID-19 crisis https://t.co/NLwYra1lLR