Regreso del Calcio, en suspenso; el Milán reporta casos de coronavirus

El balompié italiano apuesta por mantener en aislamiento sólo a las personas que den positivo. No obstante, el comité científico que asesora al gobierno insistió en que la Serie A se someta a la norma general, que dice que deben aislarse también quienes hayan estado en contacto con los infectados.

En contraste, el Inter de Milán confirmó que no existen casos de coronavirus dentro de su plantilla, por lo que volverá de inmediato a los entrenamientos en solitario.

El centro deportivo Milanello está abierto y ya hemos comenzado a entrenar, manteniendo la distancia. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con el virus y esto también se aplica al futbol. No es posible mantener la infección a cero , añadió.

En el Milán tenemos algunos infectados en el proceso de recuperación , dijo el presidente al portal Roma InConTra. El equipo rossoneri no emitió ningún comunicado, pero la confirmación llegó en palabras del propio presidente del plantel.

El presidente del AC Milán, Paolo Scaroni, aceptó que hay casos de Covid-19 en su equipo, después del regreso esta semana a los entrenamientos, aunque no desveló cuántos ni si se trata de futbolistas o cuerpo técnico.

Mientras la mayoría de los jugadores en Italia tuvieron que recluirse debido al coronavirus, el sueco Zlatan Ibrahimovic, delantero del AC Milán, regresó a Suecia, donde las medidas contra el Covid-19 eran flexibles, y se mantuvo con los entrenamientos en el Hammarby, club del que es accionista.

Ibrahimovic dijo que aunque tenía un contrato con el Milán no sabe cómo terminará la temporada, haciendo referencia a las dudas por la situación inédita de la pandemia. He dicho que quería jugar a futbol tanto como fuera posible, no sé lo que puede pasar .

En España, el delantero argentino Lionel Messi y sus compañeros del Barcelona pisaron una cancha en entrenamientos individuales después de casi dos meses, desde que las autoridades decretaron la suspensión de actividades.

El plantel catalán, Sevilla y Villarreal fueron de los primeros equipos en reiniciar las actividades después que el gobierno español relajó esta semana algunas de las restricciones.

El Real Madrid volverá a las prácticas el lunes, mientras el Atlético pretende reanudar actividades el sábado, aunque el brasileño Renan Lodi dio positivo al Covid-19 por lo que ya se encuentra aislado.

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, consideró como normal el miedo de los jugadores por regresar a los partidos, aunque aseguró que por encima están la ambición y las ganas .

La presidenta del Leganés, Victoria Pavón, negó que liga española volverá a la actividad el 20 de junio, tal como aseguró Javier Vasco Aguirre. No se ha dado una fecha cerrada. Sé lo que dijo, pero no sé de dónde le ha venido la fuente .

Prácticas grupales en Alemania

El Bayern Munich retomó ayer los entrenamientos en grupo de cara a la reanudación de la Bundesliga y se preparó para el partido contra el Unión Berlín, que se jugará el 17 de mayo a puerta cerrada.