NFL alista protocolos para reabrir sus instalaciones

Nueva York. El comisionado de la liga de futball americano (NFL), Roger Goodell, comunicó los protocolos que los equipos tienen que aplicar para reabrir las instalaciones a su personal a partir del 15 de mayo.

En un memorándum que describe las pautas a seguir, Goodell pidió a cada una de las 32 franquicias que ponga en marcha un equipo especial centrado en minimizar los riesgos de contagio de la Covid-19 en los recintos.

Las medidas deben estar listas el 15 de mayo para que la NFL pueda decidir la fecha adecuada de reapertura.

Tras el cierre de la pasada temporada en febrero, la NFL se encuentra en receso y las instalaciones de los equipos solo estarán abiertas en un primer momento para sus empleados y jugadores lesionados que se encuentren en rehabilitación.

"Los protocolos están pensados para permitir una reapertura segura y por fases", dijo Goodell en el memorándum. "No se permitirá la entrada de jugadores en las instalaciones, excepto para continuar un proceso de terapia y rehabilitación que estuviera en marcha cuando las instalaciones fueron cerradas inicialmente".

