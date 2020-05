Bundesliga se reanudará el 16 de mayo con partidos a puerta cerrada

Berlín. La temporada de la Bundesliga alemana se reanudará el 16 de mayo tras más de dos meses de suspensión, dijo este jueves la Liga Alemana de Futbol (DFL), por lo que se convertiría en la primera competencia europea que retoma la competición durante la epidemia de coronavirus.

La DFL indica que la temporada se reanudará bajo los estrictos protocolos de salud que prohíben la presencia de aficionados en los estadios. Borussia Dortmund-Schalke 04 será uno de los seis partidos que se jueguen el 16 de mayo, añadidos.

El líder Bayern Munich se enfrentará a la Unión Berlín en uno de los dos juegos del domingo, mientras que tendrá otro partido el lunes.

"El interés (a nivel mundial) es grande. (Volver a jugar) es posible porque tenemos el privilegio de vivir en un país con uno de los sistemas de salud más modernos del mundo", dijo el CEO de DFL, Christian Seifert, en rueda de prensa.

Todos los equipos tendrán que ir a un campamento de entrenamiento de siete días en total aislamiento antes del 16 de mayo y todos los jugadores serán evaluados antes de su inclusión en los campamentos, para reducir el riesgo de cualquier infección.

