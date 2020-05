Cancela NFL futuros partidos en México y Londres por pandemia

Estados Unidos. La NFL no irá al extranjero en la próxima temporada. Los cinco partidos que la liga había previsto escenificar en Londres y la Ciudad de México esta temporada se jugarán en estadios de Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus, informaron a The Associated Press dos personas al tanto del cambio de planes.

Todos los partidos se realizarán en los estadios de los equipos anfitriones, informaron el lunes las personas que hablaron con AP bajo la condición de no ser identificadas debido a que la decisión no ha sido dada a conocer públicamente.

Los Cardinals de Arizona se perfilaban como el equipo de casa para el compromiso en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

También se habían previsto dos partidos de local de los Jaguars de Jacksonville en el estadio Wembley de Londres y dos más en el nuevo estadio del Tottenham, con los Falcons de Atlanta y los Dolphins de Miami como anfitriones.

Debido a la situación actual, la NFL informa que los juegos programados en Londres y México serán pospuestos para 2021 como medida de precaución ante la contingencia. #NFLMX pic.twitter.com/hDdWSurB3Y — NFL México (@nflmx) May 4, 2020

Los oponentes no han sido anunciados.

La Ciudad de México ha sido sede de un partido de la temporada regular en 2016, 2017 y 2019.

Londres ha tenido partidos de la campaña regular cada año desde 2007. Desde 2013, los Jaguars han sido locales de un partido en cada temporada.

La liga debe anunciar su calendario completo esta temporada y contempla cumplirlo, aunque se contemplan planes de contingencia por la pandemia.