"Nadie debe cancelar nada" en la NBA: LeBron James

Los Ángeles. En medio de la incertidumbre sobre si se podrá terminar la actual temporada de la NBA, la superestrella de Los Angeles Lakers, LeBron James recalcó este jueves que los jugadores quieren volver a la pista en cuanto sea seguro.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, King James dijo haber leído reportes sobre ejecutivos y agentes que piden al comisionado de la NBA, Adam Silver, que dé por terminada la temporada, suspendida desde el 12 de marzo a causa de la pandemia de Covid-19.

"Eso no es en absoluto cierto", dijo LeBron sobre los reportes. "Nadie que yo conozca dice algo así".

"Tan pronto como sea seguro nos gustaría terminar nuestra temporada. Estoy listo y nuestro equipo está listo. Nadie debería cancelar nada", subrayó.

A sus 35 años, James aspira este año a ganar el cuarto anillo de su carrera y el primero con el uniforme de los Lakers, a quienes tenía en cabeza de la Conferencia Oeste cuando llegó el parón.

Saw some reports about execs and agents wanting to cancel season??? That’s absolutely not true. Nobody I know saying anything like that. As soon as it’s safe we would like to finish our season. I’m ready and our team is ready. Nobody should be canceling anything. 👑