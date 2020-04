COI: celebrar JO de Tokio será símbolo de resistencia ante la pandemia

Jueves 30 de abril de 2020. Lausana. El Comité Olímpico Internacional lanzó un llamado a la unidad de esfuerzos a los comités olímpicos, incluido el mexicano, que manifestó su apoyo total; a las federaciones, las comisiones de atletas, los organizadores de Tokio, los socios comerciales y patrocinadores, para el manejo de crisis de coronavirus .

Tenemos la oportunidad única de convertir la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en un festival de unidad para la humanidad y un símbolo de resistencia humana para superar esta crisis de coronavirus , planteó Thomas Bach, presidente del COI, en la extensa misiva que dirige al olimpismo mundial para iniciar un debate sobre “los desafíos que enfrentamos y el potencial de las oportunidades que tenemos.

Imaginen la poderosa señal de esperanza que serán estos Juegos Olímpicos para el mundo durante estos tiempos sin precedentes. La llama olímpica puede ser la luz al final del túnel oscuro en el que la humanidad se encuentra actualmente , expuso Bach.

En este momento, nadie puede predecir realmente las realidades de este mundo poscoronavirus. Pero si queremos estar preparados, debemos tratar de mirar más allá , señaló el dirigente olímpico, quien considera que con la pandemia global del Covid-19 “todos vivimos con mucha incertidumbre. En este punto en el tiempo, esta incertidumbre está lejos de disminuir. Todos estamos empezando a comprender las consecuencias de largo alcance de la crisis alrededor del mundo.

Sin embargo, lo que es seguro es que esta pandemia ha afectado y afectará todas las áreas de la sociedad, incluidos todos nosotros en el mundo del deporte, de manera significativa , reflexionó.

Respecto del apoyo a la comunidad olímpica afectada por esta crisis, comentó: Ya estamos en fructíferas conversaciones con los atletas, los comités y las federaciones, así como con nuestros socios comerciales y patrocinadores. Hemos extendido todos los subsidios olímpicos para cubrir los preparativos para los juegos .

