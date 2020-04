Los Olímpicos de 2021 serán cancelados si no hay control de la pandemia

A mediados de abril, el presidente del COI, Thomas Bach, explicó en ese sentido que los Juegos Olímpicos no podrán ser aplazados más allá de la fecha acordada ahora de 2021. No hay un plan de (nuevo) aplazamiento, pero estoy confiado en que todas las partes se reunirán y nos darán unos Juegos maravillosos , había afirmado Bach en una entrevista al diario alemán Die Welt.

Tokio. Si la pandemia del coronavirus no logra ser controlada de aquí a un año, los Juegos Olímpicos no podrán ser aplazados de nuevo y serán suspendidos definitivamente, afirmó el máximo responsable del comité de organización, Yoshiro Mori, mientras que la comunidad médica en Japón analiza si la celebración de la justa depende de que se encuentre una vacuna para combatir el virus.

En una rueda de prensa, el presidente de la Asociación Médica de Japón, Yoshitake Yokokura, estimó por su parte que el mantenimiento de los Juegos sería excesivamente difícil si ninguna vacuna estuviera disponible en esas fechas.

No digo que no vayan a tener lugar, pero sería excesivamente difícil , declaró Yokokura, aunque no aclaró si se oponía a que se celebraran los Juegos si no había vacunas.

Ese punto de vista ya había sido expresado el 20 de marzo por el especialista de enfermedades infecciosas de la Universidad de Kobe, Kentaro Iwata, quien entones se manifestó pesimista al respecto.

Soy muy pesimista sobre celebrar los Juegos Olímpicos el verano que viene, a menos que se lleven a cabo con una estructura totalmente diferente, sin público, con una participación muy limitada , dijo Kentaro Iwata.

El aplazamiento de los Juegos representa un inmenso desafío logístico y podría conllevar importantes costos suplementarios, cuya repartición entre el comité de organización y el COI no ha sido decidida todavía.

Japón ha reportado 13 mil 576 casos de Covid-19, además de 712 en un crucero que estuvo en cuarentena cerca de Tokio a principios de año. El Ministerio de Salud informó que van 389 muertes por el virus.

Por otra parte, la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales instó en un comunicado a sus asociados resolver las elecciones de sus respectivos consejos directivos.

En una carta firmada por James McLeod, director de Relaciones Públicas, la ACNO les recuerda a los comités olímpicos que las elecciones son cuatrienales y generalmente se realizan después de Juegos Olímpicos, en agosto, pero al ser aplazada la justa a 2021, deberán decidir en asamblea si se hace una extensión de mandato por un año más, y el siguiente ciclo sería de tres años, pues terminaría al concluir los Juegos de París 2024