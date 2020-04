Prevén aparición de documental sobre carrera de Kobe Bryant en la NBA

Los Ángeles. El fallecido Kobe Bryant podría ser el protagonista de un documental al estilo del exitoso "The Last Dance" de los Chicago Bulls de Jordan, al encargarse de que su última temporada en la NBA fuera filmada de cerca, informó este viernes ESPN.

Según el reporte de la cadena, la estrella de Los Angeles Lakers hizo que un equipo de filmación tuviera acceso privilegiado a los vestuarios, entrenamientos y viajes del equipo durante la temporada 2015/16, la última de sus 20 años con la franquicia.

Seis camarógrafos llegaron a cubrir el último partido de Bryant, en el que anotó 60 puntos ante Utah Jazz con 37 años.

Kobe Bryant's final season was captured by an all-access camera crew, sources told @Baxter.



The original plan was for a potential documentary to be released years from now, but in the wake of his death what will happen to the footage remains unclear. https://t.co/AUdVBGhylo