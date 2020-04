Al futbolista mexicano "le falta valentía para reclamar derechos"

Viernes 24 de abril de 2020. Al futbolista mexicano le falta valentía para alzar la voz y reclamar sus derechos , consideró el ex mediocampista Juan Carlos Mosqueda, quien además lamentó que los jugadores no hayan emprendido acciones más drásticas con el fin de evitar la eliminación del ascenso y el descenso en el balompié nacional.

Luego de que el pasado viernes el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, anunció de forma oficial la cancelación del ascenso y el descenso durante cinco temporadas, diversos jugadores y directivos del Circuito de Plata manifestaron su inconformidad por medio de comunicados y mensajes publicados en sus respectivas redes sociales; sin embargo, no lanzaron propuestas para realizar alguna acción encaminada a impedir que se lleve a cabo dicha medida.

“Vimos que muchos se proclamaron para que se analizaran todas las afectaciones que ocasionaría la eliminación de la Liga de Ascenso, pero siento que hizo falta algo más concreto. No basta con decir ‘no es justo’, ‘no se vale’, no nos alcanza con eso, tendrían que tomarse otro tipo de acciones para imponer nuestras necesidades.

En otros países no pasaría esto, seguramente los futbolistas se irían a huelga y no regresarían a las canchas hasta que no se solucionara la problemática. Entiendo que ahorita no se está jugando, pero creo que pudieron haber hecho algo más , aseveró.

Asimismo, el otrora integrante del América apuntó que en el gremio futbolístico mexicano “no existe unión por parte de los jugadores, pues cada uno ve por su propio beneficio sin importarle el de sus compañeros. Lo vimos cuando pasó lo del Veracruz, que no le pagaba a su plantel, lo del famoso ‘pacto de caballeros’, que se supone se erradicó, y ahora con la desaparición de la Liga de Ascenso”.

Agregó que los jugadores mexicanos necesitan ese empuje, ese respaldo por parte de las figuras importantes de cada equipo para que no se sientan desprotegidos a la hora de tomar decisiones, pues obviamente todo eso genera muchas consecuencias .

En este sentido, el también ex jugador de los clubes Veracruz, Necaxa y Venados de Mérida reconoció que existe temor por parte de los futbolistas ante las posibles represalias de los dueños de los equipos.

“La verdad sí hay temor, sabiendo que se trata de su trabajo no se animan a arriesgarse, por eso es importante que los capitanes de los equipos, los que tienen mayor fuerza en el futbol mexicano, tomen cartas en el asunto y estudien las posibilidades que hay para revertir esta medida.

Hay que recordar que ha habido múltiples problemas de este tipo en el balompié nacional durante muchos años y nunca se ha hecho nada, siempre se ha dicho que es necesario formar un sindicato, una asociación que ampare a los jugadores, que sea independiente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), ahora ya se creó y de todas formas tampoco se ha podido arreglar esta situación , comentó.

El More estimó que a la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFPro), dirigida por Álvaro Ortiz, le ha faltado fuerza para proteger los derechos y las fuentes de trabajo de los jugadores. Hasta el momento no se ha notado su intervención ni que haya tomado medidas al respecto. Creo que aún no tiene el peso que este tipo de organismos ostentan en otros países para poder echar abajo esta clase de medidas .

Por otra parte, el ex defensa Héctor Reynoso, quien militó en Chivas, subrayó la importancia que tiene la Liga de Ascenso en la formación de los futbolistas mexicanos.

Hay un muchos jugadores que ahí completaron esos minu-tos que te daban esa parte que te falta de carácter, no es tan fácil brincar de una Sub-20 a una Primera División, es muy complicado, entonces esas cosas, deportivamente hablando, van a quedar ahí vacías , señaló a un portal deportivo.

Recalcó también que quitar el descenso podría provocar relajación en los jugadores y clubes del máximo circuito. Son pocas las ligas que no tienen otra en una categoría más baja, son ese soporte, ese certamen que acompaña a la Primera División para exigirle, es algo que ayuda en cuanto a la mentalidad, saber que tienes que hacer bien las cosas , indicó.

Finalmente, recordó que algunos de los jugadores más importantes del Guadalajara se formaron en la Liga de Ascenso. “Para Chivas fue muy importante que hubiera Primera A. De ahí salieron grandes futbolistas, como (Carlos) Salcido, (Francisco Javier) Maza Rodríguez, (Jonny) Magallón, (Alfredo) Talavera, (Luis) Michel, (Javier) Chicharito Hernández”, puntualizó.