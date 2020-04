Los futbolistas deben despertar y formar un sindicato, alienta abogada

Esperaría que ahora sí los futbolistas se conformaran como asociación sindical, que no les dé miedo llamarse sindicato, que no se sientan intimidados. Los clubes tampoco deben ver como enemigo a un gremio, sino como un aliado para mantener una estabilidad en la industria deportiva, como sucede en Europa , indicó Monroy.

Explicó que ante la desaparición del torneo de ascenso, el cual también quedó inconcluso en esta temporada, los contratos de varios jugadores se darán por terminados. Además, aún queda en duda cuáles clubes se mantendrán en la nueva liga y bajo qué condiciones contractuales estarán los jugadores que todavía tenían un acuerdo vigente.

Respecto a la modificación del formato del torneo de Plata, Monroy dijo que la Liga Mx tenía la facultad para desaparecer al ascenso y descenso porque son un ente privado y pueden hacer cambios si ven en riesgo la estabilidad económica del negocio.

No obstante, si la nueva Liga de Desarrollo que pretenden crear viola los estatutos de competitividad de la FIFA, los clubes que se ven afectados podrían ingresar una controversia ante el ente rector del balompié mundial.