La FMF asfixió a clubes del Ascenso para después desaparecerlo: Rippa

Ciudad de México. Alfonso Rippa, uno de los representantes del Ascenso Mx en la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF), fue claro al señalar que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) orilló a la Liga de Plata para hacer que pareciera inservible y ahora provocará un despido masivo de al menos 270 jugadores. Mientras Leones Negros y Venados reclamaron por la desaparición del torneo, Tampico Madero defendió la decisión de que el certamen se transforme en una liga de desarrollo.

La FMF asfixió a los dueños de los equipos del Ascenso Mx por varios aspectos, cada vez había menos posibilidades de subir y cobraba por todo. Era bueno que se tuvieran que cubrir ciertas condiciones en los estadios, pero a veces era un exceso , señaló el ex jugador del Zacatepec.

Una recaudadora

Uno de los argumentos de la FMF es que los equipos no pagan o carecen de recursos, pero es porque la misma federación se volvió una recaudadora .

Lamentó que los directivos del balompié mexicano no vieran el potencial que tiene el torneo de ascenso y cooperaran para que aumentara de nivel como formador de talentos, tal como ha funcionado en varias ocasiones.

Imagina otro panorama. ¿Qué hubiera pasado si mejor el dinero que se dará para la liga de desarrollo se entrega ahora a los clubes del ascenso o darle ese monto al equipo que ascienda y que tenga un año para cumplir con los requisitos que se piden?

Sostuvo que ciertos directivos apuñalaron por la espalda a los futbolistas con el proyecto para desaparecer al ascenso al revelar que apenas unos meses antes los mismo jugadores respaldaron a los clubes cuando la Liga Mx anunció que ningún plantel cumplía con los requisitos de la certificación para ascender a Primera División.

Los futbolistas viven una situación muy complicada, de un día al otro se quedan sin trabajo por intereses de unos cuantos. Son al menos 270 jugadores los que superan los 23 años (edad límite en la liga de crecimiento) , apuntó.

Señaló que el promotor de esta iniciativa fue el grupo Orlegi, de Alejandro Irarragorri, propietario de Santos y el Atlas, que está en el último lugar de la tabla de cociente. Hay muchos intereses, viene el Mundial y hay equipos que pelean por evitar el descenso, la propuesta surgió de Tampico Madero, todo ese conglomerado de equipos que pertenecen a los mismos dueños, pero en lugar de buscar culpables prefiero dar soluciones .

Dejó claro que los mismos futbolistas están en disposición para negociar e incluso aceptar que se detenga el descenso en la Primera División, pero que al mismo tiempo no se elimine la Liga de Plata ni la posibilidad de llegar al máximo circuito del balompié mexicano.

Me parece algo muy productivo que la Liga Mx nos escuchara en la reunión a distancia que hubo el miércoles, presentamos propuestas para que todos ganaran , aseguró.

Dos frentes

La extinción del Ascenso Mx ha creado dos frentes entre los clubes de la división. Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, publicó una carta dirigida a Yon de Luisa, dirigente de la FMF, en la que señaló que el club se siente ultrajado y decepcionado por una decisión que afectará al balompié mexicano. Esta semana ha sido muy triste para muchas plazas futboleras, el trato que estamos recibiendo no lo merece la segunda universidad pública más importante del país , indicó.

“Lo que ocurrió el pasado lunes fue un albazo, una imposición. Fuimos convocados a una reunión de trabajo, sin conocer el orden del día y, a pregunta expresa, la respuesta recibida fue: que no me podían decir ‘para que no se fuera a filtrar””, agregó en referencia a la videoconferencia en la que votó sobre el futuro del Ascenso Mx.

Venados de Mérida también publicó un comunicado y lamentó la falta de transparencia por parte de la Liga Mx en cuanto al proceso de certificación de los clubes de Ascenso. Destacó que se debe considerar la inversión que realizaron para conseguir la tan exigida calificación para llegar a Primera División.

En contraste, Tampico Madero, propiedad de grupo Orlegi, aseguró que el poco interés por parte de patrocinadores, televisoras y aficionados por el Ascenso Mx, así como la falta de liquidez económica de ciertos equipos, son algunos de los motivos por los que votó en favor de abolir la Liga de Plata.