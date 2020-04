El futbol español volverá cuando Sanidad lo autorice, sentencia ministro de Deporte

La rebaja podría alcanzar el 20 por ciento si no se logra reanudar la Liga y se tiene que dar la temporada por concluida antes de tiempo. El conjunto de basquetbol también aceptó la reducción de salarios.

La decisión impedirá que el club merengue recurra a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para los trabajadores administrativos, redactores, miembros de seguridad y personal de limpieza.

Otro de los clubes que se ha visto afectado es el Sevilla, que solicitó ante las autoridades de Andalucía un ERTE por causa de fuerza mayor y que, entre otras medidas, supondrá una reducción de 70 por ciento de los salarios de jugadores y cuerpo técnico de sus equipos profesionales. Este expediente afectará a 360 trabajadores, 254 de la estructura deportiva y a 106 de la no deportiva, y consta, fundamentalmente , de la reducción de la jornada laboral de una parte de la plantilla de trabajadores, “suspendiendo solamente aquellos contratos vinculados directamente a actividades que no se pueden desarrollar –ni siquiera parcialmente– por el confinamiento y las restricciones decretadas”.

Aseguró que se ha visto obligado a tomar medidas no deseadas, pero necesarias, para afrontar uno de los momentos más complicados en sus 130 años de historia.

En apoyo para afrontar la crisis que enfrentan los clubes, la Real Federación de Futbol de España confirmó un depósito cuatro millones de euros para ayudar en la cobertura salarial de los equipos con sus jugadores y entrenadores.