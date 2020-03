Trump elogia aplazamiento de los Juegos Olímpicos

Washington. El presidente de Estados Unidos Donald Trump elogió el miércoles la decisión de postergar los Juegos Olímpicos de Japón debido a la pandemia de coronavirus y dijo asistirá a ellos cuando se celebren el año próximo.

"Felicitaciones al primer ministro Abe de Japón, y al COI, por su muy sabia decisión de realizar las Olimpíadas en 2021", tuiteó trump. "Serán un gran éxito y espero estar allí".

Congratulations to Prime Minister Abe of Japan, and the IOC, on their very wise decision to present the Olympics in 2021. It will be a great success, and I look forward to being there!