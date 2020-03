En un mes el COI decidirá si aplaza JO; Canadá no enviará delegación

Lausana. ¿Se celebrarán los Juegos de Tokio 2020 entre julio y agosto? Bajo presión, el Comité Olímpico Internacional (COI) abrió la puerta por primera vez este domingo a un aplazamiento debido a la pandemia de coronavirus y se da cuatro semanas para decidir, pero avisó que una cancelación no está en la agenda . Más tarde, Canadá anunció que no enviará a sus atletas si no posponen la justa un año.

Hemos iniciado conversaciones con todos los socios para establecer un balance del desarrollo rápido de la situación sanitaria y su impacto en los Juegos Olímpicos, incluyendo un escenario de aplazamiento , escribió en una carta a los deportistas el presidente del COI, Thomas Bach, tras una reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva de su instancia vía teleconferencia.

“Una anulación de los Juegos destruiría el sueño de 11 mil deportistas de 210 comités nacionales olímpicos, del equipo de refugiados y de los deportistas paralímpicos.

De los 11 mil sitios disponibles en 33 deportes, alrededor de 4 mil 700 todavía deben definirse. Las vidas humanas tienen prioridad sobre todas las cosas, incluida la realización de los Juegos , dijo Bach en un comunicado.

Entre los diferentes escenarios contemplados, el COI debe decidir sobre mantener la cita olímpica en las fechas previstas (24 julio- 9 agosto), la opción que parece más improbable; aplazarla unos meses, un año (2021) o incluso más.

En tanto, el Comité Olímpico y Paralímpico Canadienses, respaldados por sus comisiones de atletas, organizaciones deportivas nacionales y el gobierno del país, decidieron no enviar a sus representados a los dos certámenes.

En un comunicado, solicitaron al COI, al Comité Paralímpico Internacional (CPI) y a la Organización Mundial de la Salud posponer la cita japonesa por un año. “Les ofrecemos todo nuestro apoyo para ayudarlos en la reprogramación de los Juegos. Nada es más importante que la salud y la seguridad de nuestros atletas y la comunidad mundial.

También aplaudimos al COI por reconocer que salvaguardar la salud y el bienestar de las naciones y contener el virus debe ser nuestra principal preocupación. Estamos en medio de una crisis de salud global que es mucho más significativa que el deporte , señalan.

En los últimos días las peticiones de aplazamiento habían surgido de manera desordenada, pero ahora serán los Comités Olímpicos Nacionales (CON), consultados de manera interna, los que darán una respuesta al COI sobre el impacto de la crisis del coronavirus en la preparación de sus deportistas para los Juegos.

Todo el mundo deportivo está de acuerdo en decir que los Juegos no se podrán celebrar en las fechas previstas , subrayó el presidente de la Federación Francesa de Atletismo, André Giraud, siguiendo la dirección de las potentes entidades estadunidenses de natación y atletismo, así como la federación española de atletismo y triatlón, que coincidieron en pedir el aplazamiento, al igual que representantes de Italia, Noruega, Alemania, Brasil y Eslovenia, en días anteriores.

La leyenda de la velocidad Carl Lewis propuso reprogramar la justa de Tokio a 2022 porque sería “más cómodo para los atletas, que tendrían tiempo de prepararse.

Se incluirían en 2022 los Juegos de verano de Tokio y los Juegos de invierno de Pekín, sería algo así como un año olímpico festivo , añadió el ganador de nueve oros.

Señaló que creo que es realmente difícil para un atleta prepararse, entrenar, mantener su motivación si hay incertidumbre total .

Un sondeo efectuado entre sus compatriotas destinados a participar en los próximos Juegos y publicado este domingo ofrece resultados que van en la línea de Lewis.

De los 300 deportistas preguntados por el CON estadunidense, 70 por ciento prefiere que los Juegos sean aplazados.

Los deportistas quieren formar parte de la solución para asegurar que los Juegos sean un éxito , indicó un comunicado de Global Athlete. Pero dadas las restricciones actuales que limitan los eventos públicos, así como el cierre de instalaciones de entrenamiento y de fronteras, los deportistas no tienen la capacidad de prepararse adecuadamente para estos Juegos, y su salud y seguridad deben ir primero .

Por su parte, el CPI señaló que como pueden imaginar, el potencial cambio de fecha de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos es un enorme desafío logístico y el CPI apoyará al COI en cada momento .

En México, el presidente del COM, Carlos Padilla Becerra, informó que “estamos en la disposición de colaborar para salvaguardar la integridad y seguridad de todos los atletas frente al brote del coronavirus en los distintos continentes, el reto es de salud y estamos abiertos para atender las medidas que indiquen las autoridades sin bajar la guardia; sin embargo, también continuaremos trabajando en lo necesario para ajustar el calendario deportivo internacional y todo lo que esto conlleva.