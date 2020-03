Ana Guevara confirma el contagio de la pentatleta Mariana Arceo

El resto del equipo sólo está cumpliendo con el proceso de cuarentena, no hay ninguna alarma, a todos se les hicieron análisis y salieron negativas, pero vamos a esperar a que se cumplan con los tiempos médicamente necesarios para saber si se manifiesta o no , añadió la dirigente en conferencia de prensa realizada tras una reunión de emergencia con las federaciones nacionales, en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

La opción sería el aislamiento total de los deportistas que se preparan en el CNAR y los que residen en la Conade, Tlalpan, como los de remo que sólo saldrían diario a la pista Virgilio Uribe, y otros más podrían ser enviados a sus estados, como hizo ayer la Federación Mexicana de Boxeo al romper la concentración de la selección nacional en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano.

Por lo pronto, la Conade anunció el cierre total del Centro Paralímpico Mexicano, ubicado en la esquina de Añil y Churubusco, muy cerca del CNAR, de donde todos los juveniles y los atletas que están fuera del ciclo olímpico, de cualquier categoría, fueron enviados a casa, en cumplimiento con el aislamiento social que marca la Fase 1 de contingencia ante el Covid-2019.

En el caso del CNAR evaluaremos la evolución de la situación con la Secretaría de Salud, para determinar si es necesario el cierre absoluto o podemos dejar alguna parte de la población que se encuentra entrenando de camino a Tokio 2020 , anotó Guevara, y comentó que hasta ahora 45 por ciento de los atletas están en proceso de calificación olímpica de 27 disciplinas que han sido suspendidas, y la mayoría canceladas, por lo que se espera que en varias federaciones internacionales un buen porcentaje de los boletos olímpicos sean asignados mediante puntos y clasificaciones.

Gimnasta prefiere dar prioridad a la salud

Karla Díaz, de gimnasia rítmica, manifestó su preocupación ante la posibilidad del aislamiento en el CNAR, pues no sería total, por ejemplo en el caso del personal de comedor. “Yo la verdad es que sí pongo en una balanza mi salud. Es como cuando te lesionas, tienes que parar para recuperarte y poder competir. Yo no quisiera parar; a lo mejor sí nos puede perjudicar un poco, pero al final no sabemos para qué nos estamos preparando, todo está cancelado, no sabemos si va a haber clasificatorios o incluso si va a haber Juegos Olímpicos.