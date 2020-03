Llama Héctor Herrera a mexicanos a tomar conciencia por Covid-19

A través de su cuenta de Twitter, el futbolista mexicano, Héctor Herrera, llamó a los mexicanos a la unidad y a hacer conciencia sobre las repercuciones que implica el Covid-19.

En un video, el futbolista afirmó que "si nosotros en España pudiéramos regresar el tiempo unas semanas a la Fase 1 de este virus, como ustedes, sin pensarlo tomaríamos las debidas precauciones y no saldríamos de casa".

"Admiro que a veces los mexicanos nos sentimos invencibles, que muchas personas piensan que no les va a pasar nada con el coronavirus, quizás no, ojalá no pero, pensemos en nuestros papás, en los abuelos y gente adulta, en la gente que es mas vulnerable ante este virus", señaló el jugador del Atlético de Madrid.

El ex jugador del Pachuca pidió a los mexicanos solidarizarse y quedarse en sus casas.