Poco visibles, casos de abusos y pederastia en el deporte mexicano

Padilla afirma que desde hace ocho años que llegó al COM no se ha presentado ninguna denuncia o queja.

El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, anuncia nuevas medidas: A partir de este 12 de marzo se instalarán buzones en lugares estratégicos en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) para que realicen sus denuncias y quejas de manera anónima los deportistas, trabajadores, grupos multidisciplinarios, mujeres y hombres, y yo lo manejaré directamente con las comisiones de la Mujer y de Atletas del COM .

Norma Baraldi, ex clavadista olímpica y presidenta de la Comisión de la Mujer en el COM, dijo que en su época se veía normal el acercamiento entre una deportista y su entrenador. No se pensaba mal, pero en la actualidad ya no las pueden ni tocar porque los acusan de abuso y acoso .

Tras dos años de estar en el cargo asegura que no se ha dado ninguna queja; “no funcionó cuando estaba el Tibio (Felipe Muñoz) donde había un área de denuncia y nada más se tenía un escritorio”.

Hace un exhorto a las deportistas: estén atentas a cualquier cosa dudosa. Que lo denuncien en su momento y no dejen pasar el tiempo .

La cultura de la denuncia se ha visto más en las plataformas digitales y son las voces de mujeres las que más se escuchan en sus cuentas oficiales de Facebook, Twitter e Instagram, con testimonios en videos o textos de lo que vivieron hace años y recientemente por maltrato físico, sicológico y abuso de autoridad de entrenadores cuando eran seleccionadas nacionales en gimnasia y natación artística.

De siete mujeres, solamente una, Elsa García, tuvo eco. El 7 de octubre de 2019 subió un video a Twitter sobre la agresión física y sicológica que recibió del entrenador francés Eric Demay, contratado como coordinador técnico en la Federación Mexicana de Gimnasia, al hacerla a un lado previo al Mundial de Stuttgart, lo cual le imposibilitó clasificar, en ese momento, a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La seleccionada olímpica en Londres 2012 recibió el respaldo de Ana Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), al desvelar que la agresión de la gimnasta se dio en una concentración en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivo y Alto Rendimiento (Cnar).

Demay, quien tenía antecedentes de agresor en otros países en los que había sido contratado y denunciado por sus alumnas, fue despedido.

En administraciones anteriores del Cnar hubo casos de hostigamiento sexual denunciados. Cesaron a Arturo Aguirre Dickinson, de pentatlón moderno, y Pedro Aroche, entrenador de marcha.

Se solicitó una entrevista con el actual director del Cnar, Héctor García Antonio, y no hubo respuesta, sobre un inmueble que cuenta con una alta población de atletas de secundaria y preparatoria de diferentes lugares del país. Ahí viven y estudian, y también se alojan entrenadores e integrantes de selecciones mayores.

Cero tolerancia en Conade

El pasado 25 de febrero, Ana Guevara anunció cero torelancia al hostigamiento y acoso sexual, cuya área dirigirá Mariana Limón Ramírez, directora de Proyectos Especiales y Atención de la Unidad de Género y No Discriminación de la Conade, con protocolos para la prevención, atención y sanción.