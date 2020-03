Lesionadas, Halep y Kerber se retiran de Indian Wells

Las ex número uno del mundo Simona Halep y Angelique Kerber se retiraron del Abierto de Indian Wells de la próxima semana tras no recuperarse de sus respectivas lesiones.

Halep, actual campeona de Wimbledon, sigue aquejada por un problema en un pie. "Estoy terriblemente decepcionada por tener que retirarme del Abierto BNP Paribas 2020", dijo la rumana, número dos del mundo, en la cuenta de Twitter del torneo.

"Lamentablemente la lesión que sufrí antes de Dubái me sigue causando problemas y no me pude recuperar a tiempo para viajar a Indian Wells".

Halep, quien se impuso en Dubái el mes pasado, fue campeona de Indian Wells en 2015.

Por su parte Kerber, ganadora de tres torneos del Grand Slam, no se recuperó de un problema en la pierna izquierda. "Me sigo recuperando", señaló la alemana, finalista en Indian Wells el año pasado, en Instagram.

"Esperaba recuperarme para Indian Wells y Miami, pero mi cuerpo médico me recomendó que descanse un poco más".