Ochoa llama a la tolerancia y pide que rivalidad se quede en la cancha

Viernes 6 de marzo de 2020. Guillermo Ochoa, portero del América, aplaudió que su equipo ya no tenga que llegar en camionetas blindadas al estadio Olímpico Universitario, el cual visitarán este viernes para el clásico ante Pumas, y consideró que esto se debe a la madurez de la afición mexicana.

“Hace muchos años, cuando yo estaba acá, se iba en camionetas blindadas. Al final siempre ha existido un respeto, sabemos que las dos instituciones cuentan con grandes aficiones, con muy buenos fanáticos que quieren alentar y se desviven por sus equipos.

Creemos mucho en la madurez del aficionado actual, me parece que se ha mejorado mucho en esas situaciones, por supuesto que hay más vigilancia y control, pero lo importante es que la gente, sean porras o familias, puedan ir a disfrutar tranquilamente , declaró ayer en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Coapa.

El arquero hizo un llamado a la afición para evitar actos de violencia en torno a este encuentro, el cual, dijo, no tiene que trascender más allá del terreno de juego.

Existe rivalidad, una disputa, pero es un partido de futbol, nada más; el ejemplo debe comenzar con nosotros los jugadores, en hacerlo de la manera más deportiva posible y después pedirle a la gente que vayan a disfrutar, a alentar y ayuden a que haya un buen espectáculo en la cancha por el bien de todos, del futbol mexicano y de su imagen , mencionó.

Por otro lado, aseguró que las múltiples bajas que actualmente enfrenta su equipo no serán una excusa ante el cuadro auriazul, e indicó que tanto él, como cualquiera de sus compañeros a los que les toque jugar, se entregarán al máximo en busca de conseguir el triunfo.

“En esta institución no hay pretextos, no hay excusas, estemos completos o no, nuestro compromiso y obligación es salir a ganar, a buscar jugar bien todos los partidos y obtener buenos resultados, lo asumimos de esa manera y lo vivimos día a día.