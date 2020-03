Diputados entregan “Medalla al mérito deportivo” a Alexa Moreno

Ciudad de México. Si bien los diputados que hicieron quorum de 335 en el Congreso tuvieron que ser llamados a guardar silencio y poner atención para entregar a la gimnasta Alexa Moreno la medalla al mérito deportivo, el primer reconocimiento que se hace a un deportista en la Cámara de Diputados, los legisladores terminaron esperando turno para tomarse fotos con la atleta bajacaliforniana, primera y única gimnasta mexicana que ha logrado medalla en un campeonato mundial, bronce en la prueba de salto en Doha 2018.

“Ha sido un impacto bastante fuerte; nunca me imaginé algo así, me llena de emoción porque me hace sentir lo mexicana que tengo dentro el estar en esa sala con las banderas, rodeada de tantas personas que trabajan por México”, manifestó la gimnasta tras la ceremonia solemne en su honor.

Su presencia fue resaltada en el pleno, especialmente por el significado de cara al Día Internacional de la Mujer, y por los ataques que en redes sociales llegó a enfrentar la deportista por su físico.

Al respecto de la manifestación y el paro femeniles que se preparan para los próximos domingo 8 y lunes 9 de marzo, Alexa Moreno resaltó que “es muy importante que se note que todo mexicano, hombre o mujer, tiene talento y tiene las habilidades para destacar y se merecen todo el respeto del mundo.

“Me alegra mucho que se esté viendo lo de la equidad de género, que se busque que se vean todos por igual, porque como humanos todos tenemos habilidades y tenemos la capacidad de desarrollarnos de gran manera”.

La atleta, exaltada por iniciativa del diputado ex boxeador Erik Morales, consideró positiva la propuesta de que, debido a la equidad de género, en los Juegos Olímpicos cada país designará a un hombre y a una mujer como abanderados. Sin embargo, la ganadora del Premio Nacional de Deportes 2019 aclaró que no podría aceptar esa encomienda, pues su disciplina se disputa los primeros días en la justa veraniega, así que los gimnastas no lo tienen permitido.