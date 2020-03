Adelantadas, las imputaciones sobre irregularidades en Conade: Guevara

La presidenta de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, sostuvo que las imputaciones que se hicieron de irregularidades cometidas en su gestión fueron “adelantadas” y sin respetar la garantía del debido proceso”. Señaló que en todas las dependencias hay observaciones porque hay errores de procedimientos o de otro tipo "pero corrupción no va a haber, eso se los aseguro”.

Entrevistada en Palacio Nacional sobre las investigaciones realizadas por la Secretaría de la Función Pública a la Conade a partir de observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, Guevara expresó su inconformidad con la forma como se difundió la indagatoria porque las observaciones no implica que se hubieran cometido delitos o que se haya incurrido en actitudes ilícitas.

Se encontraron Irregularidades, “pero de eso a suponer… No hay delitos, no han terminado de dictaminarlo y terminar de observarlo para entonces decidir si hubo o no. Sería adelantado y alevoso decir que sí encontraron irregularidades. Todas las dependencias tienen irregularidades, todas las secretarías tienen irregularidades , pero eso a decir que hay delitos graves de corrupción dista mucho”.

-¿Cómo ve esto?

-Es un linchamiento político, no le podemos dar otro connotación, la cuarta transformación llegó a limpiar todo eso y hemos pisado callos que estaban ahí.

-Salió aquí en Palacio

-Por una colega de ustedes

-Y la secrertaria de la Función Pública

-Eso no lo puedo discernir, como haya sido, el punto va a ser qué postura va tener al respecto (la Secretaría).