El futbol está en riesgo debido al coronavirus, acepta Infantino

Belfast. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que los partidos de selecciones que se jugarán en marzo podrían verse amenazados por el coronavirus, aunque se mostró esperanzado de que la Eurocopa y los Juegos Olímpicos no.

Seis países reportaron este viernes sus primeros casos del virus y la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó su alerta global a "muy alta".

La propagación del virus ya ha afectado a algunos eventos deportivos. El Inter de Milán se vio obligado el jueves a jugar sin público en San Siro un partido de la Liga Europa contra el Ludogorets búlgaro y también enfrentará a puerta cerrada a la Juventus el fin de semana por la Serie A.

Una serie de partidos internacionales, entre ellos duelos por la eliminatoria sudamericana para el Mundial y los repechajes para la Euro 2020, están agendados para la última semana de marzo. Cuando se le preguntó si consideraría suspender esos encuentros, Infantino dijo que nada está descartado.

"No descartaría nada en este momento. Espero que nunca tengamos que ir en esa dirección. Creo que en cualquier caso será difícil hacer una suspensión global porque la situación (en cada país) es realmente diferente", afirmó a periodistas el dirigente suizo.

"La salud de las personas es mucho más importante que cualquier partido de futbol. La salud está más allá de cualquier cosa y es por eso que tenemos que analizar la situación y esperar a que (el brote de coronavirus) disminuya en lugar de aumentar", añadió.

Infantino, abierto a cambios a regla del fuera de juego

Gianni Infantino dijo que está abierto a cambios en la regla de la posición del fuera de juego para ayudar a abordar los problemas que se han suscitado desde la introducción del VAR en los partidos.

El cuerpo legislativo del futbol, la IFAB, se reunirá el sábado y discutirá sobre el VAR y las leyes del offside, aunque no se ha presentado ninguna propuesta concreta para realizar cambios.

La frustración en la Liga Premier de Inglaterra por el VAR invalidando goles por mínimos márgenes de fuera de juego ha llevado a pedir un enfoque diferente sobre la situación.

Algunos comentaristas han sugerido que debería haber una "luz" clara entre el atacante y el defensor para que se determine el fuera de juego.

"La discusión sobre el fuera de juego es un tema que debemos analizar y personalmente estoy a favor de discutir una nueva forma de ver la regla del offside, para ver si puede ayudar, porque creo que el tema es más un problema de comprensión", sostuvo Infantino a periodistas.

"Algunas de (las decisiones) son muy, muy ajustadas y es difícil para las personas que observan ver si está en fuera de juego, por lo que tenemos que ver si podemos aclarar la regla del fuera de juego", agregó.

"Pero es para discutir, por supuesto, no habrá una decisión sobre este tema porque no hay una propuesta sobre la mesa. Pero debe discutirse y ver si tiene que ser probado o no", agregó el jefe del órgano rector del futbol.