Anomalías en Conade no contravienen responsabilidad de la 4T: Guevara

Ciudad de México. Todo es un mitote , describió Ana Guevara, directora de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), al estruendo público que han provocado las presuntas irregularidades detectadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el organismo. Hace una semana la secretaria Irma Eréndira Sandoval (titular de la SFP) señaló en una conferencia que investigan anomalías administrativas y uso abusivo de recursos que pudieran representar daño patrimonial por más de 50 millones de pesos. En ellos se alude a intermediarios que aumentaron los costos y la presentación de facturas falsas o sin validez fiscal para justificar gastos.

Guevara asegura que esos señalamientos no contravienen la responsabilidad moral de la actual administración centrada en el combate a la corrupción. Todo el estruendo que se ha generado con esta información que surgió de una auditoría y su publicación en un semanario político, lo atribuye a una intención por golpear su imagen y su trabajo público.

Sabemos que está de por medio la gubernatura de Sonora, el papel que vamos a hacer en los Juegos Olímpicos de Tokio y todo el buen trabajo que hacemos en Conade , supone Guevara.

El argumento medular en el discurso de Guevara es la garantía a la presunción de inocencia y el proceso abierto que sigue la SFP. Mientras el órgano para erradicar la corrupción no concluya su investigación la ex velocista considera insustancial opinar al respecto.

Efectivamente, la SFP aludió a la posibilidad de lo que esto puede desencadenar, pero es una suposición , advirtió Guevara; como también podemos suponer que no va a haber nada (irregular)... y no lo habrá. Mientras eso ocurre no hay delito ni culpables. Dejemos que siga adelante la investigación .

El lunes la senadora por el PAN, Xóchitl Gálvez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la Conade. La legisladora dijo que era por los presuntos daños al erario y por el uso de facturas falsas.

La directora de Conade resopla antes de responder a la denuncia de Gálvez.