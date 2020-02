Patrick Reed conquista el Mundial de Golf de México

Elogios de DeChambeau

Todo mundo entonces empezó a propagar lo que era casi evidente. Patrick Reed sería el nuevo campeón. Y ahí estaban todos nerviosos amotinados en el ultimo hoyo esperando el cierre victorioso del estadunidense. La multitud no dejaba ver al grupo. Un aviso de que venían emocionó a todos: cayeron una pelota y luego otra y otra más. Se aproximaba la coronación de Reed.

Reed quedó al borde del hoyo. No quiso embocarla, esperó a que concluyeran sus dos compañeros para entonces sí, dar un pequeño empujoncito que le valió ganar el campeonato en su cuarta edición. El público gritaba enloquecido co mo cuando un equipo anota un gol y se lleva el título. Los niños le gritaban al nuevo campeón y le pasaban gorras para firmarlas. Un adolescente se dio la vuelta para no mirar ese golpe triunfador. No puedo ver, qué tal si falla , decía a sus amigos.

Reed se convirtió así en el nuevo campeón del torneo. La tarjeta que firmó fue de 266 golpes totales en las cuatro rondas, 18 abajo del par; esto es 18 golpes menos en los que debe hacerse el recorrido de los 18 hoyos del Club de Golf Chapultepec.

DeChambeau terminó en segundo lugar con 267 golpes, 17 abajo del par; Rahm compartió el tercer puesto con el sudafricano Erik van Rooyen, ambos con 269 impactos, 15 bajo par.

Los mexicanos terminaron en posiciones decorosas, considerando el nivel de élite de los jugadores convocados a este torneo. Abraham Ancer culminó en el duodécimo puesto con 275 golpes, nueve bajo par. Carlos Ortiz fue el 16, con 277 impactos, siete abajo del par.

DeChambeau se había marchado y volvió para felicitar a Patrick Reed. Un acto que fue bien visto, pues se ha hablado de una rivalidad acendrada.

Se han dicho muchas cosas de nosotros”, dijo DeChambeau; desafortunadamente tenemos mala reputación. Y sí, hemos hecho cosas que no están bien. Patrick es un gran jugador y lo será durante mucho tiempo .

Mientras se vaciaban los prados del Club Chapultepec, los caddies comentaban los pormenores.