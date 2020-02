Entrenadora de selección nacional, Adriana Loftus, acusada de abuso sicológico

Ciudad de México. La entrenadora mexicana de natación artística, Adriana Loftus, fue acusada de acoso sicológico por parte de la atleta Teresa Alonso, quien en 12 años de su vida ha sido parte de la selección nacional de la especialidad.

“Enfrenté de todo con el equipo, me han humillado, me han dicho que estoy gorda, que estoy chaparra, que tengo pierna corta. Eso ha causado que a veces piense en provocarme el vomito y he dejado de comer”, dijo la competidora a través de un video en sus redes sociales.

Aunque ni la propia entrenadora ni la Federación Mexicana de Natación se han pronunciado al respecto, la seleccionada nacional aseguró que el presidente de este organismo, Kiril Todorov, ya tiene conocimiento del caso, pero no han hecho nada.

La nadadora, que conformó el equipo nacional que obtuvo la plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019, señaló que, además, en el aspecto psicológico esta a cargo el esposo de la entrenadora, quien ha metido miedo a las nadadoras.

“En nuestro equipo, el que esta a cargo de nuestra salud metal es su esposo. Lo que ha creado un ambiente de miedo y represión. Es evidente que no podemos decir nada”, afirmó.

De la misma manera, Alonso García denunció corrupción en el seno del equipo y ejemplificó que el año pasado, Todorov otorgó un estimulo económico, “del cual se nos pidió dar una parte, no lo digo por el dinero. Los que me conocen saben que esto lo hago por pasión”.

Con lágrimas, la competidora sostuvo que en todo momento hubo entrega para hacer su mejor actuación en cada evento deportivo, tanto a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, Teresa Alonso no menciona si aun continúa dentro el combinado nacional que busca su pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.