El City podría despedirme si no ganamos la ‘Champions’: Guardiola

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, dijo que su trabajo en el club de la Liga Premier podría peligrar si no ganan la Liga de Campeones esta temporada.

El City ha ganado cinco trofeos locales desde que Guardiola se hizo cargo del equipo en 2016, incluidos dos títulos de la Liga Premier y un histórico triplete el año pasado, pero nunca ha progresado más allá de los cuartos de final de la Liga de Campeones desde la llegada del español.

El Real Madrid será el rival en octavos y Guardiola dijo que quiere ganar el torneo, algo que no logra desde 2011 con Barcelona.

"Quiero ganar la Champions", dijo Guardiola a Sky Sports. "Es mi sueño y me estoy preparando para los partidos con el Madrid".

"Pero si no les ganamos, puede venir el dueño y decir: 'No eres lo suficientemente bueno, voy a despedirte'. No lo sé. Es algo que podría pasar".

Las esperanzas del City de ganar la Premier por tercera temporada consecutiva se han desvanecido en las últimas semanas con Liverpool a 22 puntos de distancia.

Pero Guardiola sostiene que la temporada no es un fracaso.

"Hay que estar orgulloso de hacer todo lo que uno puede. Enviamos un mensaje erróneo a las nuevas generaciones si les enseñamos que solo la victoria importa", señaló.

"La gente cree que si eres Guardiola o (Jürgen) Klopp debes ganar todo cada año y eso es imposible. A veces hay adversarios y otras, simplemente no se puede ganar. Si no ganas la Champions es un desastre y si la ganas, un éxito. Si fuera así, los más de 100 años del City serían un desastre y eso no es así", agregó.