Espectáculo latino puso a bailar al Hard Rock Stadium

El show mantuvo a los espectadores levantados de sus asientos durante los casi 15 minutos que duró, un emotivo acto con luces y sonido espectaculares.

Mujer y latina

El tamaño de este espectáculo es tan grande, no sólo el tamaño del escenario, sino de la audiencia. Me he preparado por meses. Entrené física y vocalmente más duro que nunca. No tomo a la ligera esta oportunidad , dijo Shakira. Quiero que las niñas latinas del mundo sepan que esto no es un accidente y es algo que ellas también pueden lograr. Jennifer y yo hablamos mucho de esto. Simbólicamente significa mucho para nosotras , agregó.