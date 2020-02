Insuficientes los progresos del futbol africano: FIFA

Rabat. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, presentó este sábado en Rabat una serie de medidas para favorecer el desarrollo del fútbol africano, entre las que se encuentra la celebración del campeonato continental de naciones (CAN) cada cuatro años y no cada dos como se hace actualmente.

Infantino calificó de insuficientes los "progresos" de las últimas décadas para aumentar la competitividad del fútbol africano a escala mundial.

Y desveló la estrategia conjunta de la FIFA y de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), con tres ejes: "El arbitraje, las inversiones y el desarrollo de las competiciones", según un comunicado publicado en el sitio web de la Federación Internacional.

En el tercer apartado, el jefe de la instancia suprema del fútbol mundial abogó por "la creación de una nueva competición de clubes panafricana", una especie de súper liga con 20 clubes "miembros permanentes" y la celebración cada cuatro años de la Copa de África de Naciones (CAN).

"Lo que os pido, y es vuestra decisión, es discutir y reflexionar a pasar a una CAN cada cuatro años", explicó Infantino.

"Por supuesto, a condición de que los ingresos que se pierdan sean compensados. Nos ocupamos de ello y, si trabajamos juntos, no sólo vamos a poder duplicar los ingresos de la CAN, sino a multiplicarlos por 4 o por 6, presentando un producto no sólo para África, sino para todo el mundo", insistió.

En cuanto a los otros temas, Infantino prometió la ayuda de la FIFA para financiar un grupo de 20 "árbitros profesionales" para "protegerlos de cualquier sospecha" de corrupción.

La FIFA y la CAF colaborarán con el fin de obtener nuevos patrocinadores y crearán un fondo de al menos 1.000 millones de dólares para financiar estructuras en el continente, con el objetivo de que cada uno de los 54 países miembros de la}Confederación Africana disponga de al menos un estadio de primer nivel, argumentó Infantino.