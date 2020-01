Identifican de manera oficial el cuerpo de Bryant tras accidente

De acuerdo a lo revelado este día en conferencia, el vuelo duró alrededor de 40 minutos y durante el cual el piloto solicitó a la torre de control la autorización para una maniobra especial por las condiciones tan difíciles de visibilidad por la neblina.

Jennifer Homendy, investigadora de la NTBS detalló que el piloto hizo un requerimiento para volar por debajo del mínimo de mil pies (unos 300 metros) de las reglas de vuelo visual (VFR), que fue concedido, y que antes de estrellarse manifestó que subiría para evitar una capa de nubes. La última maniobra de la aeronave fue un intento por elevar de manera drástica el vehículo a más de 600 metros y evitar la niebla. Después el helicóptero se precipitó a tierra.

La escena del accidente es bastante devastadora , señaló, agregando que los restos de la aeronave están esparcidos a lo largo de unos 180 metros.

“Estaremos aquí unos cinco días en la escena para recoger las pruebas perecederas“, añadió Jennifer Homendy; no estamos aquí para determinar la causa del accidente, no la determinaremos en la propia escena . Además indicó que el helicóptero no tenía caja negra, lo que no es un requerimiento para este tipo de aeronave.

Bryant formó una dupla inolvidable y letal junto a Shaquille O'Neal, entre 1996 y 2004, el que hoy expresó su consternación, se declaró enfermo y destrozado por la trágica muerte de su ex compañero, a quien definió como un hermano .

No estoy bien. No he comido. No he dormido. Estoy mirando todas las cintas (cuando compartió con Bryant en los Lakers). Estoy enfermo en este momento. Esto va a doler mucho tiempo. Tengo un hermano pequeño, pero realmente perdí a un hermano , dijo Shaq en su programa The Big Podcast with Shaq.

También la estrella de los Lakers LeBron James dijo estar devastado por la muerte de Bryant y prometió continuar con su legado.

“Me siento aquí a tratar de escribir algo pero cada vez que lo intento comienzo a llorar de nuevo solo de pensar en ti, mi sobrina Gigi y la amistad/lazo/hermandad que teníamos”, escribió en Instagram.