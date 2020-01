Pospone la NBA partido entre Lakers y Clippers debido a la muerte de Bryant

Calabasas, California. Autoridades forenses trabajaban el lunes en la ladera de una colina cercana a Los Ángeles para recuperar más restos de las nueve personas que perecieron un día antes en un accidente de helicóptero, incluido el ex astro del basquetbol Kobe Bryant. El luto que ha provocado esta fatal noticia llevó a la NBA a posponer el partido entre los Lakers, el equipo con el que se encumbró el ex jugador, y los Clippers, ambos de la ciudad angelina.

También se conocieron más nombres de los tripulantes de la aeronave. Además del ex jugador y su hija Gianna de 13 años, estaban una compañera de la adolescente, Alyssa Altobelli, y los padres de ésta; John Altobelli, entrenador del equipo de beisbol Orange Coast College y su esposa, Keri Altobelli; también viajaba la entrenadora de basquetbol femenil Christina Mauser y el piloto Ara Zobayan, de quien se sabe contaba con gran experiencia de vuelo.

En tanto, trascendió que la niebla era tan densa en el momento del accidente que incluso los departamentos locales de policía habían decidido mantener en tierra sus propios helicópteros.

Unos 20 investigadores se encontraban en el lugar donde el helicóptero se vino abajo el domingo por la mañana. Todos los ocupantes de la aeronave murieron, tras un impacto de tal magnitud que dejó restos de la aeronave esparcidos en una superficie tan grande como una cancha de futbol.

La tragedia causó muestras de conmoción y pesar en todo el mundo por la pérdida repentina del talentoso ex jugador de la NBA, quien pasó toda su carrera de 20 años con los Lakers de Los Ángeles. Miles de admiradores, muchos vestidos con jerseys de Bryant, corearon su nombre frente al Staples Center, casa del equipo en el centro de la ciudad y sede de la entrega de los premios Grammy el domingo.

Bryant era uno de los rostros más célebres del basquetbol. Fue elegido 18 veces al Juego de Estrellas y ayudó a que los Lakers conquistaran cinco títulos de la NBA.









Los Ángeles, California. 26 de enero de 2020. La ex estrella retirada del basquetbol Kobe Bryant falleció este domingo, a los 41 años, en un accidente de helicóptero en Calabasas, reportó el sitio web TMZ. El ex jugador de Los Lakers de Los Ángeles perdió la vida junto a otras ocho personas, entre ellas su hija Gianna, de 13 años, confirmó horas más tarde el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. No hubo sobrevivientes, dijo el ‘sheriff’ del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva. Las causas del accidente aún son desconocidas, agregaron las autoridades. Kobe Bryant fue una megaestrella del deporte mundial. Sin embargo, de niño se creía "la vergüenza de su familia". Sus ídolos eran Magic Johnson y Michael Jordan, y se unió a ellos como una leyenda.