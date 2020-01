¿Quién fue Kobe Bryant? Estos son los momentos clave de su carrera

Los Ángeles. El mundo del deporte está de luto tras darse a conocer que la leyenda de la NBA Kobe Bryant falleció este domingo a los 41 años en un accidente de helicóptero cerca de Los Ángeles.

Líderes deportistas de todo el mundo y personalidades lamentaron la tragedia en la que también perdió la vida su hija y reconocieron la carrera de éxitos que desde muy joven cosechó Kobe Bryant. Estos son los momentos más importantes en la carrera del altleta.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.