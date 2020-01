Lagunas en arbitraje demuestran que Brizio es un comodino: Archundia

“En el partido de América con Monterrey hubo un penal flagrante que no se sancionó y ahora castigan al mejor árbitro de México porque no lo marcó en favor de las Águilas. No le dicen directamente, pero ya le están dando el mensaje: ‘con este equipo no te equivoques, porque si lo haces sólo debe ser en favor’. ¡Eso es lo más grave!”.

No hay un liderazgo como tal, los instructores no tienen una credibilidad ante los silbantes, quienes están arbitrando con miedo , señaló Archundia, quien dirigió ocho partidos mundialistas.

Archundia recordó que hace dos años el silbante Jonathan Hernández modificó la cédula de un partido y en un caso más reciente el VAR fue protagonista en la jornada dos de esta temporada.

No hay un trabajo técnico-táctico real de los instructores. Los clubes hacen todos los días prácticas, ¿por qué los árbitros no? Sólo practican unos días, recurren más a los videos o hacen llamadas de atención, pero no les dan las herramientas para arbitrar bien , dijo Archundia. Indicó que la FIFA ha creado una metodología para apoyar a los silbantes pero no se utiliza en México.

Ahora los árbitros están preparados para arbitrar mal. Adonaí Escobedo, Diego Montaño, Eduardo Galván y Fernando Guerrero estaban despuntando pero ya no arbitran bien, porque están supeditados a que les corrijan la tarea. Esperan a lo que digan los de arriba para marcar las faltas.

Señaló que es necesario que el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, se siente a hablar con Brizio. Supongo que sí presentaron un plan de trabajo, pero deben tener metas en el trabajo semanal. Ponen muchos pretextos de que hay demasiados partidos por la Copa Mx, pero no todos los silbantes van a los torneos, se puede trabajar perfectamente con todos , dijo.