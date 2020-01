¿Un paseo en bicicleta con Armstrong? Te costará 30 mil dólares

París. El ciclista caído en desgracia Lance Armstrong está ofreciendo al público la oportunidad de acompañarle en una gira de cinco días por Mallorca, aunque los interesados deberán abonar la nada despreciable suma de 30 mil dólares.

El estadunidense, que fue despojado de sus siete títulos del Tour de Francia en 2012 tras ser hallado culpable de múltiples delitos de dopaje, ha creado un programa llamado "The Move Mallorca", un nombre que hace referencia a su podcast sobre ciclismo.

La iniciativa, publicitada por el turoperador Out There, ofrece a 12 ciclistas la posibilidad de disfrutar de cinco días de ciclismo en la isla española junto a Armstrong y su ex compañero de equipo George Hincapie en septiembre de 2020.

En 2018, Armstrong acordó pagar 5 millones de dólares al gobierno federal para cerrar un caso civil que le acusaba de defraudar a su patrocinador, el Servicio Postal de Estados Unidos, usando drogas para mejorar el rendimiento deportivo.