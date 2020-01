"Por más que les moleste, regreso como una leyenda": ‘Chicharito’

Aceptó que antes de Rusia 2018 Chivas lo buscó para ficharlo, pero no hubo ningún acercamiento en meses recientes. Explicó que aunque hubiese hablado con los rojiblancos no podría haber jugado con ellos debido a que el reglamento FIFA prohíbe que un jugador participar con más de dos equipos (West Ham y Sevilla) en una temporada, a menos de que uno de los clubes inicie en primavera como es el caso de la MLS.

Si pude haber hecho más o no, hubo gente que no me dejó expresar, pero es parte del futbol. Se deben aprovechar las oportunidades como se presentan ahora y de verdad poner todo para conseguir lo que imagino, porque me imagino las cosas chingonas y espero sean como hasta la fecha y aún mejor , dijo.

No existieron (ofertas del Guadalajara), no podía jugar con ellos por reglamento. Para cerrar lo de Chivas, que siempre he dicho que va a ser el club de mi vida y corazón, sólo me han buscado una vez y fue antes del Mundial, hable con (Matías) Almeyda y le dije me quería quedar más tiempo (en Europa) .

Respecto de las declaraciones que dio hace unos días en las que señaló que su fichaje con el Galaxy era el inicio de su retiro, sostuvo que sus palabras fueron tergiversadas.

En México están obsesionados con el drama, ellos (la prensa) realmente no escucharon lo que dije, es el inicio de mi retiro, no mi retiro. Puede ser el inicio de algo todavía bastante largo, quizá jugar hasta los 40 años y llegar hasta Australia, por decir algo, podría ser México. Sí dije retiro, pero quiero que ese sea de la mejor manera que pueda , indicó.

Aseveró que el Galaxy era el mejor camino que tenía para continuar con su carrera en las canchas. Si había una opción sería esta, porque en Sevilla tenía dos o tres meses, pero nunca hubo algo más para mantenerme más tiempo en el plantel , dijo.

Aseguró estar motivado porque le dijeron que Los Ángeles es la segunda ciudad del mundo con mayor cantidad de mexicanos, después de la Ciudad de México. “¡Qué chingón!, Eso es otra cosa a favor", indicó.