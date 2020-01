Javier ‘Chicharito’ Hernández se incorpora al LA Galaxy

Los Ángeles. El delantero mexicano Javier Hernández ya reportó con LA Galaxy tras su salida del Sevilla, por lo que se unirá a la legión de mexicanos en la ciudad angelina con Jonathan Dos Santos y Carlos Vela.

"Se hizo un gran esfuerzo para que estaría acá, daré todo por esta institución y devolver la confianza que pusieron en mí, espero lograr una estrella más para esta institución", comentó “Chicharito” en su presentación.

De acuerdo al calendario de la Liga Mayor de Soccer de Estados Unidos (MLS por sus siglas en inglés), el clásico del Tráfico ante LAFC con Carlos Vela, que se llevará a cabo el 16 mayo, cuando se juegue la Semana 13.

“Si sigo trabajando fuerte estaré haciendo lo que he amado y amo, el futbol. Pongo todo en una balanza y el peso de esta opción en particular. Ver la expectación que se despertó y tendré que hacer lo que Dennis Te Kloese sugiere, que es disfrutar y marcar la mayor cantidad de goles. Quiero meter 20 goles y ganar el campeonato”, agregó.

Hernández compartió que no llegó a Chivas, como la afición y medios especularon, porque no lo buscaron en esta ocasión y por reglamento no podía llegar al Rebaño.

"No me buscó Chivas y no podía jugar ahí (sería su tercer club en el mismo año futbolístico). Para acabar con lo de Chivas, siempre he dicho que es el equipo de mi vida y de mi amor, pero sólo me han buscado una vez, fue antes del Mundial (Rusia 2018) hablé con (Matías) Almeyda y le dije que quería seguir en Europa, nunca más estuvimos ni cerca", acotó.