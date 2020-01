‘Chicharito’ ganará 6 mdd anuales; tendrá el mejor salario de la MLS

Ciudad de México. Con un salario de seis millones de dólares al año, el mexicano Javier Chicharito Hernández habría dejado al Sevilla para firmar al fin un contrato con el LA Galaxy y convertirse en el jugador mejor pagado de la Liga de Estados Unidos (MLS), aunque el anuncio oficial se realizaría la próxima semana.

El delantero de la selección mexicana llegará al Galaxy por una transferencia de 9.4 millones de dólares y un contrato de tres años, informó la revista Sports Illustrated. El salario del jugador llegará a los seis millones de dólares anuales, con lo que tendría el mejor sueldo del torneo junto a Michael Bradley, del Toronto FC, quien percibe la misma cifra.

Salario garantizado al nivel de (Carlos) Vela, pero los incentivos seguramente lo convertirán en el jugador mejor pagado de la MLS , aseguró en Twitter Grant Wahl, reportero de Sports Illustrated.

Chicharito Hernández sólo deberá superar las pruebas médicas para que se confirme de manera oficial su transferencia al club donde compartirá vestidor con sus compatriotas Jonathan dos Santos y Efraín Álvarez. La publicación detalló que Dennis Te Kloese, ex director de selecciones nacionales de México, fue clave para la contratación del ariete.

La noticia, revelada por los medios estadunidenses se dio a conocer apenas unas horas después de que Guillermo Barros Schelotto, timonel del LA Galax, dijo que aún se debe esperar hasta la próxima semana, cuando el equipo regrese de vacaciones, para hablar del jugador mexicano.

“Las cosas continúan avanzando en una dirección positiva, pero creo que debemos esperar hasta la próxima semana. Estamos entusiasmados, pero no está hecho", dijo.

No obstante, Chicharito no se presentó el jueves y viernes a los entrenamientos con el Sevilla, además de que no fue considerado para la convocatoria del duelo del sábado con el Real Madrid.