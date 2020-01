“Partidos en EU y la MLS, reflejo que sólo importa lo económico”

Viernes 3 de enero de 2020. Los partidos de la selección de México en Estados Unidos, que incluso superaron en 2019 en asistencia al propio plantel local, así como los torneos en conjunto de la Liga Mx y la MLS de reciente creación dejan en claro que en el futbol mexicano sólo importa lo económico y no lo deportivo, aunque es un negociazo que no se puede criticar , aseveró el ex timonel José Luis Sánchez Solá.

En el futbol mexicano nunca se ha visto por lo deportivo y no es de extrañarse. La selección es el mejor negocio que tienen las televisoras y van sólo por el lado económico. Si no, harían la mitad de los partidos de preparación en Europa o en Sudamérica pero el negocio está en Estados Unidos y de ese dinero sale para muchas cosas , dijo Chelís, quien dirigió una temporada al club Las Vegas Lights.

Después de que México se retiró hace un año de la Copa América y la Liga Mx se despidió de la Copa Libertadores, el balompié tricolor se refugió en Estados Unidos como su principal sede para los partidos de selección, al tiempo que se creó la Leagues Cup con clubes mexicanos y estadunidenses.

Chelís indicó que la única manera en la que el Tricolor regrese a la Copa América o los clubes de la Liga Mx a la Copa Libertadores será cuando las televisoras mexicanas tengan los derechos de transmisión de esos torneos.

Se salieron de la Copa América y de la Libertadores por los derechos de televisión no por temas deportivos ni por los viajes. Cuando tengan los derechos de transmisión van entrar , señaló.