'Julito' destruyó todo el prestigio de su padre, lamenta su tío Rodolfo Chávez

En 2012, Juan Manuel Márquez, por ejemplo, tenía la nariz destrozada desde el cuarto episodio, soportó dos asaltos más y venció de manera espectacular a Manny Pacquiao. Óscar Valdez peleó ocho rounds con la mandíbula fracturada y se llevó la victoria; celebraba con una sonrisa torcida por no lograr cerrar la boca.

Es fácil criticar a un peleador que ya no quiere salir cuando está lastimado, porque no sabemos lo que está padeciendo, pero también hay otros que salen con la nariz destrozada y hasta ganan, pero eso depende de las ganas que tienen, del hambre de gloria , agrega Rodolfo.

Después de lo de ayer va a estar cabrón levantar su carrera, al público no puedes engañarlo , comenta Rodolfo Chávez, tío y entrenador durante casi toda la carrera del júnior.

Por eso la importancia del duelo de anoche ante Daniel Jacobs. Era la oportunidad de redención para Julito, quien parecía recuperado, peleando con fuerza y habilidad. Cuando la pelea estaba más cerrada y en su momento más emotivo, Chávez ya no quiso disputar el sexto episodio, con el argumento de que tenía fracturada la nariz y la sangre le impedía respirar. La arena estalló en disturbio.

Hay que ver qué tan fuerte fue la fractura de la nariz del júnior, porque sólo él sabe qué sentía o cuánto dolía , ataja Rodolfo; pero esta pelea era clave en su carrera, estaba obligado a ganar y a dar una gran batalla .

Chávez júnior acusó a Jacobs de ser un peleador marrullero , de ensuciar la pelea y abrirle un párpado con un codazo y fracturarle la nariz con un cabezazo. Después del combate fue trasladado a un hospital y advirtió que en seis semanas estaría de vuelta entrenando.

“Qué tan complicado será levantar su carrera, juelachingada , no sé, va ser difícil”, comenta asombrado Rodolfo; no sé qué pase por la cabeza de mi sobrino, pero la gente ya no le cree y veo difícil que vuelvan a hacerlo .

El camino a la redención estuvo plagado de circunstancias como malos vaticinios. La negativa a realizarse una prueba antidopaje lo mantenía suspendido y la autorización para pelear en Las Vegas la consiguió gracias a la intervención de un abogado ante la corte de Nevada. En el pesaje previo, Chávez júnior no consiguió marcar las 168 libras pactadas, llegó con cinco de sobrepeso, y tuvo que ceder un millón de dólares de sus ganancias.

Julio perdió el interés, no sé si piensa ya en el retiro, pero el público es sabio y ya no le cree más. ¿Quién sabe qué pasa por la cabeza de ese muchacho? , concluye su tío Rodolfo.